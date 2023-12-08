Ортопед Игнатов посоветовал прекращать тренировку при любом дискомфорте

Травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов «ОРТЕКА» Михаил Игнатов рекомендовал прекращать тренировку при появлении боли во время упражнений, неприятных ощущениях в области сердца, помутнении зрения, нарушениях сна.
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