В Красноярском крае в аварии погибли два подростка, еще два госпитализированы

За рулем был погибший подросток 14 лет, который взял без спроса машину отца.Накануне вечером, в День защиты детей, в Красноярском крае в селе Байкит произошло смертельное ДТП - в аварии погибли два подростка, еще два пострадали.
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