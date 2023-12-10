Чтиво выходного дня, к делам военным обратимся. Тут намедни печатный орган Политбюро Демократической партии США, газета «Правда» «The Washington Post» выкатила две огромные, с трудом читаемые портянки с привлечением дюжины лучших экспертов издания.
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