Во время школьных каникул ветераны и сотрудники чистопольской полиции проводят патриотическую работу с детьми

В отдел МВД России по Чистопольскому району пришли ученики гимназии № 1 и лицея № 1. Ветераны отдела и сотрудники полиции встретили учащихся в фойе у дежурной части, рассказали в чем заключается работа данного подразделения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)