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Во время школьных каникул ветераны и сотрудники чистопольской полиции проводят патриотическую работу с детьми

В отдел МВД России по Чистопольскому району пришли ученики гимназии № 1 и лицея № 1. Ветераны отдела и сотрудники полиции встретили учащихся в фойе у дежурной части, рассказали в чем заключается работа данного подразделения.

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