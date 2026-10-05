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RT Russia

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Военный ВС России рассказал RT, какими снарядами БПЛА «кошмарят» боевиков ВСУ

Военный ВС России рассказал RT, какими снарядами БПЛА «кошмарят» боевиков ВСУ

Оператор БПЛА ВС России с позывным Школьник рассказал военкору RT Александру Яремчуку, какими снарядами российские беспилотники «кошмарят» украинских оккупантов и их технику.

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