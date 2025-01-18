Воздушная тревога на Украине: Житомир и Киев под угрозой новых ударов

В субботу в Житомирской и Киевской областях Украины была объявлена воздушная тревога. С октября 2022 года Россия наносит удары по украинской инфраструктуре, избегая атак на жилые здания, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.