Ночь 23 июля во Воронежской области дважды объявлялась ракетная тревога

В Воронежской области ночь с 22 на 23 июля прошла под знаком двух объявлений ракетной опасности. Сирены сработали несколько раз в разных районах, фиксируя угрозу возможных ударов беспилотных летательных аппаратов.
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