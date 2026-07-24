Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН на «террор» иранского образца и рассказал о голодающих неграх Африки

Украинским нацистам «обнулили» Черное море: Киев срочно пожаловался в ООН Иллюстрация: Блокнот В ответ на террор в Азовском и Черном морях Россия на пятом году СВО начала активно препятствовать украинской морской торговле, нанося удары по судам, идущим в Одессу.