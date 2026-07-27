FT: ЕС может изменить механизм санкций против России из-за позиции Греции

Фото: © «Татар-информ» Евросоюз может пересмотреть действующий порядок принятия санкций против России после того, как Греция на несколько недель заблокировала согласование очередного пакета ограничений, добиваясь исключения для судоходной компании Dynagas.
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