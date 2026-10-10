Ушаков: Киев атаками БПЛА по людям на выборах сорвал возможность переговоров

Киев попытался сорвать выборы в России, атакуя ее территории беспилотниками, но тем самым провалил возможность немедленного возобновления переговоров.
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