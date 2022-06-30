Начало движения по железной дороге из Крыма на освобожденные территории перенесено

Крымская железная дорога Речь о Херсонской и Запорожской областях Старт движения по железной дороге с территории Крыма на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей перенесен на несколько дней, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Крымская железная дорога Речь о Херсонской и Запорожской областях Старт движения по железной дороге с территории Крыма на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей перенесен на несколько дней, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.
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