Мировое обозрение

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Начало движения по железной дороге из Крыма на освобожденные территории перенесено

Начало движения по железной дороге из Крыма на освобожденные территории перенесено

Крымская железная дорога Речь о Херсонской и Запорожской областях Старт движения по железной дороге с территории Крыма на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей перенесен на несколько дней, рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

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