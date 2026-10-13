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Geely Battleship 700 вышел на рынок и собрал более 10 000 заказов за 12 минут

Geely Battleship 700 вышел на рынок и собрал более 10 000 заказов за 12 минут

10 октября компания Geely официально представила крупный подзаряжаемый гибридный внедорожник Battleship 700 (в Китае известен как Zhanjian 700).

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