Армия России практически взяла важную крепость ВСУ — Великую Новосёлку! На оперативных картах противника видно, что российскими войсками почти зачищен стратегически важный и хорошо укреплённый городок на южно-донецком направлении.
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