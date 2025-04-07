Глава ФБР Патель пришёл к Овечкину после установления им рекорда

Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель пришёл в раздевалку команды «Вашингтон Кэпиталз», чтобы пообщаться с её нападающим Александром Овечкиным, который побил рекорд по числу голов, забитых в рамках регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).