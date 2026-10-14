Люся Чеботина брала кредиты и записывала каверы — а ей приписывают влиятельные связи

«Солнце Монако» вывело Люсю Чеботину в первый ряд российской поп-музыки. Только говорят о ней редко про песни: чаще — про роман с Юрием Киселёвым, которого все знают как ЮрКисса, про публичную ссору с Идой Галич и про версию, что на большую сцену её вытянули влиятельные связи.