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Люся Чеботина брала кредиты и записывала каверы — а ей приписывают влиятельные связи

Люся Чеботина брала кредиты и записывала каверы — а ей приписывают влиятельные связи

«Солнце Монако» вывело Люсю Чеботину в первый ряд российской поп-музыки. Только говорят о ней редко про песни: чаще — про роман с Юрием Киселёвым, которого все знают как ЮрКисса, про публичную ссору с Идой Галич и про версию, что на большую сцену её вытянули влиятельные связи.

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