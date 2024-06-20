России не нужны корейские добровольцы и ракеты – Снегирев

АНГЕЛ АНГЕЛ

Ну как не нужны, необходимы передадим им спорные острава с Норвегией канал который пока в аренде у Финляндии и наши други быстро наведут порядок и со скандинавами и с прибалтами... Другу Киму надо доверять и знать, что с он на ветер не бросае...