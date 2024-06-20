У Российской Федерации достаточное количество личного состава, и ей не нужны ни корейские добровольцы, ни ракеты.
России не нужны корейские добровольцы и ракеты – Снегирев
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Ну как не нужны, необходимы передадим им спорные острава с Норвегией канал который пока в аренде у Финляндии и наши други быстро наведут порядок и со скандинавами и с прибалтами... Другу Киму надо доверять и знать, что с он на ветер не бросае...
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