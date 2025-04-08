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Русская весна

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Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости водителям следует поспешить, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.

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