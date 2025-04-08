Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости водителям следует поспешить, рассказал агентству «Прайм» доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии