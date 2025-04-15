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ВСУ наводят ВС России на собственных бойцов? "Лакомая цель для наших беспилотников"

ВСУ наводят ВС России на собственных бойцов? "Лакомая цель для наших беспилотников"

Продолжается разбирательство по поводу ракетного удара России по городу Сумы. Высказываются разные предположения вплоть до того, что ВСУ сами наводят ВС России на собственных бойцов, создавая "лакомую цель для наших беспилотников".

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