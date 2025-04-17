Переплывшие Днепр одесситы рассказали детали своего побега к военным РФ

Жители Одессы Андрей Березовский и Владислав Стоянов, переплывшие Днепр на резиновой лодке в июне 2024 года, рассказали, как готовились к побегу после похищения сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине).
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