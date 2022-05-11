Что даст РПЛ переход в азиатскую Лигу чемпионов. Сравнительный экскурс

В качестве альтернативы отлучению российских клубов из УЕФА многие предлагают нашей стране перейти в Азиатскую конфедерацию.
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