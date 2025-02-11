Китай создает «планетарную оборону» из-за обеспокоенности по поводу астероида 2024 YR4

Китай приступил к формированию группы планетарной обороны для противодействия угрозе околоземных астероидов после обнаружения крупного астероида , который может столкнуться с нашей планетой через семь лет.
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