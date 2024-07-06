В Беларусь для проведения антитеррористических учений прибыли китайские военные С 8 по 19 июля этого года в Беларуси пройдут военные учения, участие в которых примут военнослужащие НОАК.
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В Беларусь для проведения антитеррористических учений прибыли китайские военные С 8 по 19 июля этого года в Беларуси пройдут военные учения, участие в которых примут военнослужащие НОАК.
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