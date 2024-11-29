Прогресс разработки самолёта-разведчика HADES

Пентагон планирует обновить парк разведывательных самолётов армейской авиации. С этой целью сейчас реализуется крупная программа HADES, постепенно проходящая через все требуемые этапы.
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