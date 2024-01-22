Антон Немкин: Блокировать «Википедию» пока нельзя

Российский аналог мировой интернет-энциклопедии обзаведется видео, подкастами и аудиопересказами статей, рассказал член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в пресс-центре «Парламентской газеты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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