Байден запутался в палестино-израильском конфликте: Чего хотят США?

Президент США Джо Байден запутался в палестино-израильском конфликте. Чего в итоге хотят Соединённые Штаты?Американский президент ответил на вопрос журналистов о том, как же разрешить палестино-израильский конфликт.
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