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«Шанс на спасение»: зачем Украина атакует атомную электростанцию

«Шанс на спасение»: зачем Украина атакует атомную электростанцию

Политолог, историк, публицист и бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей «Военного дела», прокомментировал ситуацию вокруг украинских обстрелов Запорожской атомной электростанции.

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Комментарии
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Анатолий Страшко
А зачем нам нужны эти из МАГАТЭ ? Кто их содержит? Если мы, то гнать поганцев оттуда. Как я вижу у нас в России с советского времени ещё осталось очень много кормушек за границей для ненужных чиновников. Это они сейчас всячески будут доказывать свою нужность. Вот пусть хоть один наш чиновник в МАГАТЭ нам расскажет о своей пользе там. Если мы видим , что творят их эксперты.
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
А возьмите наших спортчиновников. Спорта нет, благодаря МОК, а чиновники нам рассказывают как они , эти чиновники, нужны для спорта там. Зачем? Путешествовать и жирно  кормиться за наш счёт?  Возрождайте в России спорт. Хватит жировать.
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14 час.
Виктор Гайдуков
Европейцев может привести в чувство только добрая затрещина, чтобы они почувствовали реальную опасность своему существования и тогда они выйдут из повиновения штатам и начнут думать о своём спасении, а оно, это спасение, в мирном сотрудничестве с Россией и Китаем. В одну ночь разнести все узловые ЖД станции, через которые идёт поставка вооружений, а эти станции практически на границах и предупредить, что следующий удар будет по базам и заводам отправляющих эту технику на Украину. Объявит бесполётную зону над Черным морем, вдоль побережья Крыма и Новороссийска, и сбивать любые беспилотники попадающие в эту зону. Вот тогда европейцы начнут думать сами, а не бездумно выполнять требования США.
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5 час.

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