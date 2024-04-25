«Шанс на спасение»: зачем Украина атакует атомную электростанцию

Анатолий Страшко А зачем нам нужны эти из МАГАТЭ ? Кто их содержит? Если мы, то гнать поганцев оттуда. Как я вижу у нас в России с советского времени ещё осталось очень много кормушек за границей для ненужных чиновников. Это они сейчас всячески будут доказывать свою нужность. Вот пусть хоть один наш чиновник в МАГАТЭ нам расскажет о своей пользе там. Если мы видим , что творят их эксперты.

АС Анатолий Страшко А возьмите наших спортчиновников. Спорта нет, благодаря МОК, а чиновники нам рассказывают как они , эти чиновники, нужны для спорта там. Зачем? Путешествовать и жирно кормиться за наш счёт? Возрождайте в России спорт. Хватит жировать.