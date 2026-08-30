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Царьград

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Поиски второго пропавшего рыболова возобновлены в Якутии

Поиски второго пропавшего рыболова возобновлены в Якутии

В Верхнеколымском улусе Якутии возобновлены поиски мужчины, пропавшего при опрокидывании лодки на реке Ясачная.

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