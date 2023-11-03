Кандидат в президенты США Рамасвами призвал бороться с ложью Киева о Донбассе

В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter), кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил мнение о необходимости борьбы с ложью, которую, по его словам, распространяет Украина, чтобы представить страну в хорошем свете.
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