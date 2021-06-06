«Астон Вилла» хочет подписать хабвека «Саутгемптона» Уорд-Проуза из-за его умения исполнять стандарты

«Астон Вилла» намерена усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Клуб из Бирмингема хочет подписать хавбека «Саутгемптона» Джеймса Уорд-Проуза, сообщает The Guardian.
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