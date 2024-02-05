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Найден второй участник гонок автобусов в центре Петрозаводска

Госавтоинспекция установила мужчину, управлявшего автобусом №25 во время инцидента на проспекте Ленина Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили личность второго водителя, участвовавшего в гонках автобусов 1 февраля на проспекте Ленина.

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