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Калужские новости

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В Калуге хирурги удалили опухоль рото-гортаноглотки и восстановили глотание

В Калуге хирурги удалили опухоль рото-гортаноглотки и восстановили глотание

Опухоль рото-гортаноглотки достигала 8 см в диаметре и осложнялась метастазами в лимфоузлы шеи. После многочасовой операции с микрохирургической пластикой пациент может самостоятельно глотать.

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