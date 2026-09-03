В Калуге хирурги удалили опухоль рото-гортаноглотки и восстановили глотание

Опухоль рото-гортаноглотки достигала 8 см в диаметре и осложнялась метастазами в лимфоузлы шеи. После многочасовой операции с микрохирургической пластикой пациент может самостоятельно глотать.
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