В Сети появились фото “дома престарелых” куда увезли Федосееву-Шукшину

В жизни Лидии Федосеевой-Шукшиной, народной артистки СССР, произошли значительные изменения. Несколько лет назад её средняя дочь Ольга приняла решение отправить мать в пансионат в Москве на Большой Филёвской улице.
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