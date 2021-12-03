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На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев

На Украине "присвоили" экспонаты десятков крымских музеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым, Владислав Сергиенко. Кабинет министров Украины утвердил список музеев и заповедников, экспонаты которых являются "государственной собственностью" и "принадлежат государственному музейному фонду Украины".

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