Предметы железного века, найденные в Индии, поставили ученых в тупик

Новые археологические открытия в индийском штате Тамилнад вызвали дебаты о происхождении железного века, свидетельствующие о том, что технология производства железа в регионе может восходить к 3345 году до нашей эры, что потенциально делает его самым старым известным местом использования железа в мире и бросает вызов устоявшимся представлениям о сроках технологического развития человека.