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День открытых дверей в УО ´Военная академия Республики Беларусь´.

День открытых дверей в УО ´Военная академия Республики Беларусь´.

26 марта 2022 года в УО ´Военная академия Республики Беларусь´ состоялся День открытых дверей.Для гостей провели экскурсию по территории академии, в ходе которой они ознакомились с учебными корпусами, спортивным комплексом, общежитиями курсантов.

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