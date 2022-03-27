День открытых дверей в УО ´Военная академия Республики Беларусь´.

26 марта 2022 года в УО ´Военная академия Республики Беларусь´ состоялся День открытых дверей.Для гостей провели экскурсию по территории академии, в ходе которой они ознакомились с учебными корпусами, спортивным комплексом, общежитиями курсантов.
26 марта 2022 года в УО ´Военная академия Республики Беларусь´ состоялся День открытых дверей.Для гостей провели экскурсию по территории академии, в ходе которой они ознакомились с учебными корпусами, спортивным комплексом, общежитиями курсантов.
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