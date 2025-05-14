Депутат ГД: купленных до введения запрета опасных животных не будут изымать

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что животные, попавшие в перечень запрещённых к разведению, но приобретённые до вступления в силу соответствующего распоряжения, останутся у владельцев.
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