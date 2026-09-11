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Мировое обозрение

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Продавцы Ozon получат первые страховые выплаты, начиная с 15 сентября

Продавцы Ozon получат первые страховые выплаты, начиная с 15 сентября

Первые страховые выплаты продавцам маркетплейса Ozon, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников на логистические объекты, начнутся 15 сентября.

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