Канчельскис: невероятные дебилы работают в российском футболе

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных "Химок" и назначение Сергея Юрана главным тренером "Пари Нижний Новгород" после отставки Артема Горлова.
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных "Химок" и назначение Сергея Юрана главным тренером "Пари Нижний Новгород" после отставки Артема Горлова.
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