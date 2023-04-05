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Канчельскис: невероятные дебилы работают в российском футболе

Канчельскис: невероятные дебилы работают в российском футболе

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных "Химок" и назначение Сергея Юрана главным тренером "Пари Нижний Новгород" после отставки Артема Горлова.

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