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Журналисты едва сдерживали смех, когда Зеленский обвинил Россию в этом

Журналисты едва сдерживали смех, когда Зеленский обвинил Россию в этом

Главный принцип любого комика "вышел на сцену, так смеши" не забыт президентом Украины Зеленским. Последние по времени дни стали для Зеленского сплошным бенефисом, к чему бы ни относилась его активность и заявления.

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