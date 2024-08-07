Собянин назвал главные строительные проекты Москвы, завершенные в этом году

Градостроительный комплекс Москвы успешно справляется со своими обязанностями В преддверии Дня строителя, который отмечается 11 августа 2024 года, на заседании Президиума Правительства Москвы обсудили итоги работы Градостроительного комплекса за семь месяцев текущего года и планы на ближайшую перспективу.
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