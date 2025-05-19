Пушилин рассказал о планах Украины после взятия Россией Богатыря

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебросить силы от Красноармейска (украинское название — Покровск) после взятия Вооруженными силами (ВС) России села Богатырь.
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