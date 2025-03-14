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НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки

НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить снайперский рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) вновь изменила прогноз по дате, когда российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сможет побить "вечный" снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки.

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