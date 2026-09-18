Путин рассчитывает на поставки МС-21 "Аэрофлоту" без задержек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Поставки находящихся в производстве самолетов МС-21 для компании "Аэрофлот" должны вестись в соответствии с графиком, без задержек и срывов.
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