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ТАСС

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Путин рассчитывает на поставки МС-21 "Аэрофлоту" без задержек

Путин рассчитывает на поставки МС-21 "Аэрофлоту" без задержек

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Поставки находящихся в производстве самолетов МС-21 для компании "Аэрофлот" должны вестись в соответствии с графиком, без задержек и срывов.

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