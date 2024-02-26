В России возбудят дело из-за осквернения могилы героя ВОВ в Молдове

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения могилы участника Великой отечественной войны в Молдове, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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