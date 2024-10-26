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«Глобальный Юг» провалил украинскую попытку исключить Россию из важной международной организации

«Глобальный Юг» провалил украинскую попытку исключить Россию из важной международной организации

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что попытка Украины внести Россию в международный список стран с низким уровнем противодействия отмыванию денег снова потерпела крах после того, как ее отклонили такие страны «Глобального Юга», как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка.

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