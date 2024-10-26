«Глобальный Юг» провалил украинскую попытку исключить Россию из важной международной организации

Reuters со ссылкой на собственные источники пишет, что попытка Украины внести Россию в международный список стран с низким уровнем противодействия отмыванию денег снова потерпела крах после того, как ее отклонили такие страны «Глобального Юга», как Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южная Африка.
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