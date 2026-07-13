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FiNE NEWS

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Бывший посол Украины в США оказалась фигуранткой дела о хищении и незаконных покупках

Ольга Стефанишина, которая ранее покинула дипломатическую должность в США, упоминается в расследовании, связанном с хищением значительной суммы из государственного бюджета и приобретением недвижимости с нарушением закона.

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