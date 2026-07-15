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Закон, порядок, государство

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Планы наследников Бандеры разбиты вдребезги: "Украина их мечты" погибла

Планы наследников Бандеры разбиты вдребезги: "Украина их мечты" погибла

Украинским националистам в любом случае придется расстаться с мечтой сделать страну этнически однородной, пишет Asia Times.

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Комментарии
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Алексей Горшков
&quot;В чужом глазу СОРИНКУ видим - в своём БРЕВНА не замечаем&quot;! Не стоит &quot;майдаунам&quot; уподобляться - а именно РАДОВАТЬСЯ ЧУЖОЙ БЕДЕ !!! Смеёмся над ними, над захваченной мигрантами Европой - так ведь у нас же ТО ЖЕ САМОЕ !!! &quot;Дурак не учится на ошибках, умный учится на ЧУЖИХ, мудрый - их вообще не допускает&quot;! Мы УЖЕ не мудрые, но надо хотя бы затормозиться на уровне умных! А то мы ВИДЯ, что там происходит, плюс к имеющимся &quot;незаменимым&quot; прямо ТАЩИМ к себе индийцев и афганцев! Значит - даже на ЧУЖИХ ошибках мы не учимся! И КТО мы после этого? А нас всех ПОСТОЯННО за дураков держат, пытаясь заумными словами лапшу народу на уши навесить, напуская своим многословием тумана и сбивая &quot;с панталыку&quot;! Всегда, когда вижу разновсяческие склоки вокруг раздачи нашего гражданства и связанных с ним льгот, вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон, действующий, кстати, у нас ДО СИХ ПОР: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! &quot;Нэ бачу логики&quot; - кастрированная собака не кусается, что ли?! Так же и в мигрантском вопросе: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы &quot;незаменимые специалисты&quot;, приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о разновсяческих потусторонних вещах: знании мигрантами русского языка, цензе оседлости, росте мигрантской преступности - &quot;СБИВАЯ&quot; ТЕМ САМЫМ НАМ ПРИЦЕЛ, УВОДЯ В СТОРОНУ ОТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ !!! По-моему это не просто маниловщина и прожектёрство, а КОРРУПЦИОННАЯ ЛАЗЕЙКА - представьте СКОЛЬКО ВЗЯТОК начнут давать, чтобы, получать разновсяческие оправдательные липовые бумажки... По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что даже удивительно, как его давно уже не заметили (я думаю,о нём ЗНАЮТ, но это &quot;наверху&quot; НЕВЫГОДНО - больно уж хорошо разновсяческие &quot;дяди Туралы&quot; платят) - это элементарный ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, как положено - и домой! КАКИЕ ТУТ ВООБЩЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЕЗЁННЫЕ ТОБОЙ РОДСТВЕННИКИ ?! ГЛАВНОЕ, на мой взгляд, противоречие - между ВЫГОДОЙ предпринимателя, заинтересованного в дешёвой рабочей силе - и РАЗОРИТЕЛЬНОСТЬЮ для государства, которое ОБЯЗАНО осуществлять из своего бюджета (созданного, кстати, ИЗ НАШИХ С ВАМИ НАЛОГОВ) социальные выплаты не только &quot;незаменимому специалисту&quot;, но и всем его НЕРАБОТАЮЩИМ родственникам! Нанимает-то условных &quot;Джамшутов&quot; предприниматель (ему так выгодно), а платит привезённым многочисленным родственникам НЕ ОН, А ГОСУДАРСТВО !!! Так что - как не крути, дело это - ГОСУДАРСТВЕННОЕ, именно ОНО в нём материально заинтересовано! Депутатам Госдумы этим бы заняться - но они заняты &quot;более важным&quot;: стандартизацией шаурмы и разновсяческими запретами, и принимая хитромудрые околовсяческие никому не понятные заумные законы! И, похоже, &quot;дяди Туралы&quot; там НЕМАЛЫЙ ВЕС ИМЕЮТ !!! Об этом говорит принимаемые на ГОСУДАРСТВЕННОМ уровне, вразрез с принципами СВЕТСКОГО государства, разновсяческие Акты о необходимости помещений ИМЕННО МУСУЛЬМАНСКИХ (а не каких-либо ДРУГИХ РЕЛИГИЙ) молельных комнат в ГОСУДАРСТВЕННЫХ объектах - например в аэропортах, и т.п.,внедрение в школьную программу ИМЕННО АРАБСКОГО языка, &quot;халялизация&quot; всей страны, подозрительно МЯГКИЕ приговоры преступникам-мусульманам, и т.д.! Не коммунист я, но получается так, что В ОСНОВНОМ законодатели выражают, как говорил дедушка Ленин, УЗКОКЛАССОВЫЕ интересы предпринимательства, хотя и должны бороться за ГОСУДАРСТВЕННЫЕ !!! &quot;Своя рубашка ближе к телу&quot;!
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