РБК: Google задолжала российским компаниям 2 ундециллиона рублей

Претензии истцов связаны с отказом американской корпорации восстановить их аккаунты на YouTube.<strong>«Звезда», Первый канал, НТВ и другие российские компании пытаются отсудить у Google в общей сложности 2 ундециллиона рублей, <a href="https://www.
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