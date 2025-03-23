ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области. Машина получила серьезные повреждения, жизни главы ничего не угрожает, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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