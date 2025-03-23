Политика как он...
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Политика как она есть

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ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области

ВСУ ударили по машине главы Беловского района Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автомобиль главы Беловского района Курской области. Машина получила серьезные повреждения, жизни главы ничего не угрожает, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

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