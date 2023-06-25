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  • Виталий Кирпиченко
    Да, экономика -- это святое! Она в руках олигархов, и её тревожить опасно!Путин завил, что ...
  • Галина Дуброва
    Не было никакого обстрела.Пригожин сам придумал это.Сволочь он поганая,взбудоражил всех.Жаль,что его не посадили, сид...Генерал Суровикин...
  • Галина Дуброва
    👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏Генерал Суровикин...

Победит самый технологичный

Победит самый технологичный

Масштабный процесс перехода к новой экономической модели продолжается. Компании Уральского региона проходят очередной этап структурной трансформации.

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